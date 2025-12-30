Il campionato italiano si sta dimostrando equilibratissimo, con tante squadre in pochissimi punti a giocarsi il titolo

Fabio Alampi Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 14:32)

Tante squadre in pochissimi punti: la Serie A si sta dimostrando un campionato apertissimo, dove nel giro di poche settimane la situazione può cambiare totalmente. Il Corriere della Sera fotografa questa prima parte di stagione: "I campioni, quelli veri, se ne sono andati da un pezzo, preferendo le sterline inglesi e il prestigio della Premier League, ma il campionato italiano conserva il suo fascino un po' demodé. Lo ripetiamo all'infinito: non sarà il più bello, ma di sicuro è il più difficile e il più evoluto dal punto di vista tattico. L'incertezza che regna sovrana è la ciliegina sulla torta. L'anno che verrà si apre con molti dubbi da chiarire e misteri da risolvere: domande in cerca di risposte".

"La realtà è che l'Inter prima e il Napoli terzo sono le più forti e complete del reame anche se la capolista è allergica agli scontri diretti e gli azzurri hanno un rendimento diverso tra casa e fuori e non può bastare la Cremonese a dire che sono guariti dal mal di trasferta. Entrambe però stanno bene: hanno equilibrio, solidità, forza. L'Inter, che si è buttata via in Supercoppa, ha vinto le ultime 4. Il Napoli 4 delle ultime 5, superando Roma e Juventus, ma inciampando malamente a Udine. Sette sconfitte lontane dal Maradona, Champions compresa, sono un fattore che non può essere sottovalutato. Il viaggio a San Siro contro Chivu domenica 11 gennaio sarà già un momento cruciale".

"Inter e Napoli sono favorite perché hanno a disposizione bomber implacabili: Lautaro, decisivo anche a Bergamo, è il capocannoniere con 9 reti. Chivu può contare su un quartetto sfavillante completato da Thuram, Bonny e Pio Esposito. Hojlund è la risposta di Conte: 6 gol con due doppiette, il danese ogni settimana è sempre più calato negli schemi e nei meccanismi del Napoli che ha ripreso a giocare a memoria. E sta tornando Lukaku".