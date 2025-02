"Ballottaggio apertissimo per l’uomo vicino a Kean tra Gudmundsson e Beltran. Adli andrà direttamente in tribuna perché non sta bene e troverà grande “folla” di compagni di squadra perché tutti i nuovi acquisti, non convocabili da regolamento questa sera, saranno in tribuna autorità. Folorunsho, Zaniolo, Fagioli, Ndour e Pablo Marì siederanno tutti sugli spalti a fare il tifo, aspettando di poter giocare da lunedì", aggiunge Gazzetta.