A rovinare l’umore del tecnico napoletano ha pensato anche Yacine Adli, il centrocampista francese che ha preso una botta alla caviglia e non sembra proprio in grado di recuperare, neppure per la seconda sfida con i nerazzurri di lunedì sera a San Siro. Il tecnico sta provando in tutti i modi a rimettere in sesto Danilo Cataldi che ha accusato fastidi di ogni tipo e Andrea Colpani che ha patito anche psicologicamente il trattamento non proprio amichevole che il Franchi gli ha riservato fino alla gara pareggiata col Torino. E una botta l’ha presa pure l’ex monzese. Così, Palladino si ritrova, al momento, a parte i due portieri di riserva, con 13 arruolabili in perfette condizioni. Il tecnico ha detto 14, in realtà, con Terracciano e Martinelli, siamo a 15.