Intervenuto sul canale YouTube IoTifoInter, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così le recenti voci su un possibile ingresso di un socio di minoranza nell'Inter: "A livello di possibili ingressi in società, girano spesso voci su possibili soci di minoranza: l'Inter è nelle mani di un fondo americano e questo significa media durata. Non immaginiamo che Oaktree resti a lunghissimo termine, non è quello che fanno i fondi: cercano di ottimizzare nel breve-medio periodo e la sensazione è che in un paio di stagioni possano cambiare gli equilibri. Ma non è una cosa immediata".