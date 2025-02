"E almeno un paio di dubbi il tecnico nerazzurro se li porta dietro e li scioglierà solo stamattina dopo la rifinitura nel centro di Coverciano: il primo a centrocampo tra Barella e Frattesi, il secondo in attacco tra Thuram e Taremi, anche se l’allenatore è tentato dal non stravolgere troppo l’undici del derby. In ogni caso, l’Inter ha gli uomini per cambiare l’inerzia, se fosse necessario. Anche lo stesso Zielinski, recuperato e regolarmente in panchina. Palladino non può fare lo stesso. Ha solo 14 uomini di movimento, di cui almeno un paio in non perfette condizioni fisiche. E allora sarà fondamentale per la Fiorentina anche una gestione ottima delle energie. Considerando, peraltro, che proprio i viola hanno più volte mostrato di calare dal punto di vista nel secondo tempo. È un aspetto da valutare, anche nel considerare il tipo di approccio che potranno avere le due squadre", sottolinea la Gazzetta dello Sport.