Domani Fiorentina e Inter scenderanno in campo per recuperare il match che era stato sospeso lo scorso 1 dicembre per il malore che ha colpito Bove.

La squadra di Palladino nella sessione di mercato di gennaio è stata tra le più attive, ma nel recupero i viola non potranno schierare i nuovi arrivati. Per questo il tecnico avrà gli uomini contati, anche perché in tre sono in dubbio per guai fisici.