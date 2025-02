Il quotidiano parla delle ultime polemiche sollevare dall'allenatore nerazzurro per il calendario e per il rigore non fischiato a Thuram nel derby

Si riferisce al rigore dato all'Inter nella gara di andata contro gli Azzurri e che aveva suscitato la polemica di Conte per il rigore assegnato ai nerazzurri, poi sbagliato da Calhanoglu, quindi ininfluente ai fini del pareggio. "Inzaghi, nel post derby, se l’è presa invece per il rigore non fischiato a Pavlovic su Thuram, che invece (se segnato) avrebbe sì potuto influire sul risultato. E già qui c’è una differenza. Conte prese spunto da un episodio per fare un discorso generale. Inzaghi mette invece il mancato fischio dell’arbitro Chiffi in coda a una serie di decisioni contrarie all’Inter, dandogli contorni persecutori verso la sua squadra. Il terreno è infimo e scivoloso, serve esperienza per saperlo attraversare e Conte in materia ne ha molta più di Inzaghi, che sul campo ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e lì probabilmente dovrebbe continuare a giocarsela. Il rischio è quello di passare velocemente per antipatico", si legge sul quotidiano.