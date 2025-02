"Nel recupero di giovedì scorso, Raffaele Palladino ha trovato la chiave giusta a cominciare dal sistema di gioco che questa volta potrebbe essere molto simile. Sulla catena di destra ci sarà la conferma di Dodo, forse con Folorunsho ma c’è anche la tentazione Moreno da inserire nella stessa posizione esatta di Comuzzo. In mediana c’è grande attesa per il debutto di Nicolò Fagioli, anche se non fosse dal primo minuto, ma a gara in corso. È uno dei grandi dubbi per stasera. Sembra certo del posto Mandragora, prezioso nell’ultimo periodo anche a livello di assist, prima per Kean su punizione con il Genoa e poi per Ranieri da calcio d’angolo contro l’Inter. I calci da fermo sono una soluzione su cui Palladino, insieme allo staff, lavora molto durante gli allenamenti. Il gol di Ranieri era uno schema provato in settimana. In ballottaggio c’è pure Cataldi che tuttavia non gioca dal primo minuto da più di un mese e ha avuto una manciata di minuti nell’ultima uscita".