"Non è possibile che l’Inter chiuda la stagione a zero titoli. Se accadesse, l’annata sarebbe semi-fallimentare, date le potenzialità di partenza. La Champions non è un’utopia, la qualificazione diretta agli ottavi, con quarto posto nella classifica unica, ha proiettato l’Inter in una dimensione superiore, ma arrivare in fondo non sarà facile. La Champions è un gioco di incastri, un cubo di Rubik. Idem la prima edizione del Mondiale per club negli Stati Uniti a giugno, una competizione indecifrabile perché inedita e con il carico da undici delle scorie di una stagione infinita e del caldo. La Coppa Italia è un trofeo rispettabile, però la coppa nazionale sarebbe un palliativo, una toppa bella, ma toppa. Il titolo più “fattibile” resta lo scudetto, e nel caso sarebbe il secondo di fila. Un bersaglio grosso e alla portata, il porto sicuro che garantirebbe a Inzaghi un’estate serena, a prescindere dal Mondiale per club".