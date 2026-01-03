SM – Un anno fa l’Inter aveva due punti in meno. Impatto Lautaro decisivo

Il tg sportivo di Italia 1 ha confrontato la formazione di Inzaghi e quella di Chivu alla sedicesima giornata e si è riferito anche al capitano

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 03:02)

Serve ancora qualche giornata ancora per un vero confronto, ma al giro di boa, alla fine dell’anno solare a SportMediaset fanno un mini bilancio per la squadra di Chivu e un confronto con la formazione di Inzaghi e quanto era riuscita a farel’Interun anno fa alla sedicesima giornata di campionato.

“In Serie A la squadra di Chivu ha due punti in più rispetto alla scorsa stagione nonostante le quattro sconfitte di quest’anno. Due erano state le sconfitte per Inzaghi alla sedicesima giornata compreso il recupero con la Fiorentina di febbraio”, hanno spiegato dal tg sportivo di Italia1.

Primo posto al momento per la squadra guidata oggi dall’allenatore rumeno e terzo posto un anno fa per la squadra guidata di Inzaghi con avanti Atalanta e Napoli, la squadra che poi si è presa lo scudetto con un solo punto di distacco dai nerazzurri.

“A tutto questo si può aggiungere l’impatto dell’elemento più significativo della rosa. Lautaro alla sedicesima giornata un anno fa, veniva da una condizione non ottimale causa Copa America, era a cinque gol in questo periodo ora è arrivato a nove e i suoi centri sono stati finora sempre decisivi per il destino delle partite dell’Inter”, concludono da SportMediaset.

(Fonte: SM)