Matteo Pifferi Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 14:16)

L'Inter, tra le big italiane, è la squadra che ha fornito più giocatori alle rispettive Nazionali. I nerazzurri, infatti, hanno racimolato 1527 minuti di gioco, subito dietro c'è il Milan con 1364 minuti mentre Roma (1264), Juve (1254) e Napoli (1250) sono già ben distanziate.

"Poca differenza? Apparentemente sì, ma alla lunga anche questi minuti, pur diluiti nella rosa, possono fare la differenza", commenta La Gazzetta dello Sport che conferma, poi, come l'Inter sia la più spremuta con ben tre titolari - Dimarco, Dumfries e Akanji - che infatti hanno giocato tutti i 180' delle due sfide con le proprie Nazionali.

E altri titolari come Barella (168 minuti), Calhanoglu (140) e Lautaro (119) non sono stati di certo a guardare. Il più fresco tra i nerazzurri è sicuramente Frattesi, che ha giocato solo 12' e che spera di avere più spazio con l'Inter.