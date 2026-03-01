"Partita abbastanza agevole per Fabbri. Al 69’ calcio di rigore per l’Inter: cross dalla destra di Luis Henrique, Amorim intercetta il pallone con il braccio alto, staccato dal corpo: rigore ineccepibile". Apre così il commento de La Gazzetta dello Sport per la moviola di Inter-Genoa.
Inter-Genoa, la moviola: "Rigore ineccepibile. Calha da rosso? Falso per due motivi"
Inter-Genoa, la moviola: “Rigore ineccepibile. Calha da rosso? Falso per due motivi”
La moviola di Inter-Genoa secondo La Gazzetta dello Sport: pochi episodi particolarmente eclatanti e partita facile per Fabbri
Sui social molti hanno scritto e detto che Calhanoglu andava espulso. La Gazzetta smonta sul nascere ogni tipo di polemica: "Al 62’ giallo giusto per Calhanoglu che, da ultimo difensore, aveva fermato fallosamente Ekuban lanciato a rete.
Non è rosso perché la palla non era diretta verso la porta e perché Carlos Augusto aveva la possibilità di recuperare", chiosa il quotidiano.
