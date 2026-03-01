Sui social molti hanno scritto e detto che Calhanoglu andava espulso. La Gazzetta smonta sul nascere ogni tipo di polemica: "Al 62’ giallo giusto per Calhanoglu che, da ultimo difensore, aveva fermato fallosamente Ekuban lanciato a rete.

Non è rosso perché la palla non era diretta verso la porta e perché Carlos Augusto aveva la possibilità di recuperare", chiosa il quotidiano.