"Sono gli allenatori ad aver lasciato la propria impronta sulla giornata: Chivu, Gasp, Italiano, Conte. L’Inter si presenta decisamente più famelica dei due ultimi match in campionato (Verona) e Champions (Kairat) in cui aveva vinto senza esaltare. Le urla di Chivu devono essere servite. Risultato: vantaggio dopo 127 secondi, Lautaro che placa il suo apparente perenne malumore da capitano incontentabile (non segnava in A dal 4 ottobre) e se è vera la storia dei gol come il ketchup, ovvero che escono tutti assieme, può ripartire ad aggiornare le statistiche (intanto ieri ha raggiunto Mazzola), partita che resta a lungo sull’1-0, ma senza dare mai l’impressione di essere a rischio. Solo nel finale, quando Bonny aveva già dato maggior tranquillità (ancora una volta non facendo rimpiangere Thuram) c’è stato un ritorno di Lazio con una traversa di Gila e una paratona di Sommer", analizza La Gazzetta dello Sport.