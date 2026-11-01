Un approccio alla partita ancora una volta molle e molto leggero quello dell'Inter. Anche se l'avversario ieri sera si chiamava Milan
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Un approccio alla partita ancora una volta molle e molto leggero quello dell'Inter. Anche se l'avversario ieri sera si chiamava Milan.
La Gazzetta dello Sport critica l'atteggiamento dei nerazzurri, prendendo Barella come simbolo della serata storta della squadra:
"La leggerezza, insopportabile anche per Kundera, con cui Barella pasticcia il disimpegno e regala la punizione dal limite, è il simbolo perfetto dell’Inter odierna. Invece il Milan: 3 tiri, 3 gol. Chiaro?".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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