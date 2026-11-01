Un approccio alla partita ancora una volta molle e molto leggero quello dell'Inter. Anche se l'avversario ieri sera si chiamava Milan

Marco Macca
milan. inter vitiello

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Un approccio alla partita ancora una volta molle e molto leggero quello dell'Inter. Anche se l'avversario ieri sera si chiamava Milan.

Barella Milan Inter

La Gazzetta dello Sport critica l'atteggiamento dei nerazzurri, prendendo Barella come simbolo della serata storta della squadra:

barella

"La leggerezza, insopportabile anche per Kundera, con cui Barella pasticcia il disimpegno e regala la punizione dal limite, è il simbolo perfetto dell’Inter odierna. Invece il Milan: 3 tiri, 3 gol. Chiaro?".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

milan inter

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