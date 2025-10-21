In estate l'Inter ha scelto di non stravolgere la rosa, si è cercato di puntellare i reparti che necessitavano di alcune risorse

Andrea Della Sala Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 13:35)

In estate l'Inter ha scelto di non stravolgere la rosa, si è cercato di puntellare i reparti che necessitavano di alcune risorse. E per ora la scelta della dirigenza nerazzurra sembra pagare.

“L'Inter di Chivu si gode i frutti di quelle che, col senno di poi, appaiono come le scelte più corrette. L'emblema è Akanji, arrivo last-minute e che invece si sta rivelando l'acquisto della svolta. E per un arrivo che convince c'è una rinuncia che appare altrettanto azzeccata: non aver forzato per Lookman. Quella che sembrava una sconfitta di mercato ha invece valorizzato il patrimonio già acquisito, garantendo spazio e responsabilità a giovani come Pio Esposito e Bonny, che non stanno facendo sentire la mancanza di Thuram recupera nemmeno per Napoli», spiega Chivu)”, sottolinea Libero.

“Stasera a Bruxelles, in casa dell'Union Saint-Gilloise (alle 21, diretta Sky Sport), dovrebbe di nuovo toccare a Pio al fianco di Lau-taro, mentre Bonny si conserverà, almeno in parte, per Napoli. «Non credo nelle rotazioni, per me sono tutti titolari», spiega Chivu, lasciando intendere che la sua filosofia è ben diversa rispetto a quella di Inzaghi. I dubbi riguardano De Vrij e Sucic, candidati a ritrovare una maglia da titolare al posto di Acerbi e Mkhitaryan, che rendono di più se utilizzati a gare alterne. Più difficile rinunciare a Dimarco, ma la candidatura di Carlos Augusto è viva. Il turnover, al solito, non sarà profondo perché «l'Inter deve pensare di partita in partita per essere in corsa su tutti i fronti in prima-vera». Una vittoria è fondamentale per la natura del calendario di Champions dell'Inter, che dopo l'Union avrà il Kairat Almaty in casa prima del rettilineo di fuoco contro Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund”, aggiunge il quotidiano.