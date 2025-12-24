Italia, stage a rischio: la questione è slittata a dopo Natale

"Gattuso sta seguendo i volti nuovi del campionato e anche quelli vecchi, da Palestraa Bartesaghi, senza dimenticare Zaniolo e continuando a monitorare Chiesa. Il lavoro è tanto e l’attesa logorante". Il Corriere della Sera parla del lavoro del commissario tecnico della Nazionale italiana al lavoro per valutare volti nuovi e non in vista dei play off di marzo.