"Gattuso sta seguendo i volti nuovi del campionato e anche quelli vecchi, da Palestraa Bartesaghi, senza dimenticare Zaniolo e continuando a monitorare Chiesa. Il lavoro è tanto e l’attesa logorante". Il Corriere della Sera parla del lavoro del commissario tecnico della Nazionale italiana al lavoro per valutare volti nuovi e non in vista dei play off di marzo.
Italia, stage a rischio: la questione è slittata a dopo Natale
Il Ct aspetta una conferma sui due giorni di allenamento per febbraio in vista dei play-off di marzo
Il quotidiano parla anche dello stage che è previsto a febbraio. "La questione è slittata a dopo Natale, gli incastri non sono semplici. Il problema della Lega non è solo come suddividere i quarti di Coppa Italia per liberare una data, ma anche l’eventuale posticipo del lunedì nelle prime due giornate di febbraio. Gattuso aspetta preoccupato. Lo stage, che sembrava una formalità, è a rischio", si legge.
