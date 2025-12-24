FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Italia, stage a rischio: la questione è slittata a dopo Natale

news

Italia, stage a rischio: la questione è slittata a dopo Natale

Italia, stage a rischio: la questione è slittata a dopo Natale - immagine 1
Il Ct aspetta una conferma sui due giorni di allenamento per febbraio in vista dei play-off di marzo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Gattuso sta seguendo i volti nuovi del campionato e anche quelli vecchi, da Palestraa Bartesaghi, senza dimenticare Zaniolo e continuando a monitorare Chiesa. Il lavoro è tanto e l’attesa logorante". Il Corriere della Sera parla del lavoro del commissario tecnico della Nazionale italiana al lavoro per valutare volti nuovi e non in vista dei play off di marzo.

Italia, stage a rischio: la questione è slittata a dopo Natale- immagine 2
Getty Images

Il quotidiano parla anche dello stage che è previsto a febbraio. "La questione è slittata a dopo Natale, gli incastri non sono semplici. Il problema della Lega non è solo come suddividere i quarti di Coppa Italia per liberare una data, ma anche l’eventuale posticipo del lunedì nelle prime due giornate di febbraio. Gattuso aspetta preoccupato. Lo stage, che sembrava una formalità, è a rischio", si legge.

(Fonte: Corriere della Sera)

Leggi anche
Atalanta, Scamacca da obiettivo Inter a rivale. Sarà lui il titolare domenica. Pasalic…
Inter, tradizione favorevole contro l’Atalanta: 8 vittorie consecutive fra tutte le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA