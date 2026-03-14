Il Giornale – Inter-Atalanta a chi si rialza prima. Lasciate in pace Bastoni!

Il quotidiano parla della sfida tra la formazione di Chivu e quella di Palladino e si sofferma anche sulla proposta di candidare il difensore alla Rosa Camuna

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 13:32)

Alle 15 si gioca Inter-Atalanta. Il Giornale ne parla partendo dagli ultimi risultati ottenuti dalle due squadre: "La frustrazione dell'ennesimo derby perso, l'umiliazione per l'1-6 in Champions. Il calendario, beffardo e scivoloso, si è divertito a mettere di fronte Inter e Atalanta: vince chi si rialza più in fretta. Chivu ritrova Thuram e forse lancia Dumfries dall'inizio. Palladino ritrova Scalvini, torna alla difesa a 3 e alla punta unica, ovviamente Scamacca", si legge.

Dopo il risultato ottenuto contro il Bayern in casa vale molto più della trasferta a Monaco la gara di oggi anche se il quarto posto dista cinque punti e ci sono tre squadre che lo stanno contendendo. "L'orgoglio ferito è l'arma in più per ribaltare statistiche a senso unico: l'Inter ha vinto le ultime 9 partite giocate contro l'Atalanta, che oltretutto non batte l'Inter dal 2018 e a San Siro addirittura dal 2014. Letta fra i numeri, una partita scontata. Eppure all'andata fu striminzito 1-0 per l'Inter, gol di Lautaro dopo errore ciclopico di Djimsiti, e gol sbagliato da Samardzic quasi allo scadere", spiega il quotidiano.

Lasciate in pace Bastoni — "Sarà anche interessante capire se e come l'Inter ha metabolizzato la sconfitta nel derby. Il vantaggio sul Milan resta netto, ma Chivu deve vincere per non alimentare fantasmi e rianimare speranze. Senza la Champions, la squadra ha avuto tempo per riposare, allenarsi e preparare al meglio la sfida di oggi, ribaltando a proprio favore una situazione che invece da un anno e mezzo era sempre di svantaggio rispetto agli avversari, o bene che andasse, di parità se il calendario opponeva l'Inter un'altra squadra imnernata nelle coppe europee", si legge ancora. Con una sola partita quindi ci sarà spazio solo per rotazioni obbligate: Zielinski per Calhanoglu, Esposito per Lautaro e Carlos Augusto per Bastoni, che non ha ancora dalla botta rimediata in occasione del fallo su Rabiot.

"Per lui, pero, la consolazione della curiosa candidatura bipartisan al premio "Rosa Camuna", la più alta onorificenza di Regione Lombardia che crea polemiche, il calcio è trasversale. Ma lasciarlo un po' in pace, Bastoni?", conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)