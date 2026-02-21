FC Inter 1908
Inter, tornano tre titolari col Lecce. Dubbi a centrocampo per Zielinski e Frattesi: pronti…

Il tecnico dell'Inter ha recuperato due pedine importanti in un reparto dove mancheranno già Calhanoglu e Barella
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha recuperato, per la sfida di questa sera col Lecce, due pedine importanti in un reparto dove mancheranno già Calhanoglu e Barella:

"Quello di Zielinski è stato solo uno spavento. Il polacco è regolarmente partito per la Puglia con il resto della truppa nerazzurra. Sull’aereo si è imbarcato anche Frattesi, che ha smaltito la gastroenterite e lo stato influenzale che gli avevano fatto saltare la trasferta a Bodø. Significa che l’emergenza a centrocampo è un po’ meno emergenza, tenuto conto che comunque sono out Barella, squalificato, e Calhanoglu, anche lui squalificato e pure acciaccato. Chivu dovrà decidere se lanciare subito Zielinski: l’ex Napoli dovrà comunque essere libero di testa. Discorso simile pure per Frattesi, che aveva “prenotato” una maglia da titolare in Norvegia. Alte le chance di vedere Diouf titolare. Torneranno Bisseck, Dimarco e Luis Henrique", riporta il Corriere dello Sport.

