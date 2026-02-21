"Quello di Zielinski è stato solo uno spavento. Il polacco è regolarmente partito per la Puglia con il resto della truppa nerazzurra. Sull’aereo si è imbarcato anche Frattesi, che ha smaltito la gastroenterite e lo stato influenzale che gli avevano fatto saltare la trasferta a Bodø. Significa che l’emergenza a centrocampo è un po’ meno emergenza, tenuto conto che comunque sono out Barella, squalificato, e Calhanoglu, anche lui squalificato e pure acciaccato. Chivu dovrà decidere se lanciare subito Zielinski: l’ex Napoli dovrà comunque essere libero di testa. Discorso simile pure per Frattesi, che aveva “prenotato” una maglia da titolare in Norvegia. Alte le chance di vedere Diouf titolare. Torneranno Bisseck, Dimarco e Luis Henrique", riporta il Corriere dello Sport.