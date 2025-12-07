Roboante poker dell'Inter ieri sera a San Siro contro il Como: i ragazzi terribili di Fabregas non hanno potuto nulla contro le fiammate devastanti della squadra di Chivu. Ecco l'analisi sui due tecnici da parte di Repubblica.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica svela: “Chivu-Fabregas? C’è sollievo nella dirigenza Inter per aver…”
news
Repubblica svela: “Chivu-Fabregas? C’è sollievo nella dirigenza Inter per aver…”
Roboante poker dell'Inter ieri sera a San Siro contro il Como: i ragazzi terribili di Fabregas non hanno potuto nulla contro le fiammate devastanti della squadra di Chivu
Cesc Fabregas perde 4-0 e dice: «Al di là dei gol, non ho visto tutta questa differenza nel gioco». Cristian Chivu, che sta invece dalla parte giusta di quel risultato enorme, a caldo commenta: «Siamo stati troppo frenetici nel cercare la verticalità, in certi momenti potevamo fare meglio».
Nello scambio a distanza sta tutto il sollievo della dirigenza interista, che quest'estate ha fortemente voluto l'allenatore del Como e che dopo il suo rifiuto ha virato sull'uomo che oggi siede sulla panchina nerazzurra".
© RIPRODUZIONE RISERVATA