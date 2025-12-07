Cesc Fabregas perde 4-0 e dice: «Al di là dei gol, non ho visto tutta questa differenza nel gioco». Cristian Chivu, che sta invece dalla parte giusta di quel risultato enorme, a caldo commenta: «Siamo stati troppo frenetici nel cercare la verticalità, in certi momenti potevamo fare meglio».

Nello scambio a distanza sta tutto il sollievo della dirigenza interista, che quest'estate ha fortemente voluto l'allenatore del Como e che dopo il suo rifiuto ha virato sull'uomo che oggi siede sulla panchina nerazzurra".