L'edizione odierna di Repubblica si sofferma soprattutto sull'operato di Cristian Chivu dopo la vittoria per 4-0 della sua Inter di ieri sera contro il Como di Cesc Fabregas. Ecco cosa scrive oggi il quotidiano.
Repubblica: “Chivu è davvero l’allenatore dell’Inter! E durante la partita fa fatica a…”
In questo momento magico, con i nerazzurri soli in testa alla Serie A, aspettando le partite della sera, i tifosi non vorrebbero nessuno al suo posto
"Come il suo predecessore Inzaghi (a cui non perde occasione per fare i complimenti: «Sto portando avanti il buon lavoro degli ultimi quattro anni. A questi ragazzi hanno dato dei falliti, ma non ha senso»), Chivu oggi fatica a stare nell'area tecnica, dove invece a inizio stagione sembrava a suo agio.
Segno che la trasformazione è completa: è davvero l'allenatore dell'Inter. In questo momento magico, con i nerazzurri soli in testa alla Serie A, aspettando le partite della sera, i tifosi non vorrebbero nessuno al suo posto.
