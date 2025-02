Il rigore non assegnato all'Inter e nemmeno rivisto al Var per il contatto su Thuram ha fatto giustamente imbestialire il tecnico dell'Inter

Il derby termina in parità, ma a recriminare per risultato ed episodi è sicuramente l'Inter. Inzaghi nel post partita ha lasciato uscire tutta la sua rabbia per i recenti episodi: ieri il contatto da rigore tra Pavlovic e Thuram non considerato da arbitro e Var.