"Vero che a volte diversi metri di giudizio investono episodi molto simili ma negli ultimi tempi se c’é una direttiva chiara é quella del rigore da evitare per i micro-contatti: il tocco lieve e non travolgente non deve essere punito; e così é stato definito da chi l’ha visto e giudicato in campo e al Var ma anche dai vertici arbitrali . Chiffi, bravo fino a quel momento anche grazie al Var che lo ha assistito nei ben tre gol annullati ai nerazzurri, riguardo all’episodio da presunto rigore ha preso una decisione che per i vertici arbitrali si é rivelata corretta: niente sulla scivolata di Theo e niente di travolgente sul colpo che Pavlovic dà a Thuram perché tutto troppo lieve, anche casuale nella corsa, e che non crea conseguenze . Un colpo che é stato giudicato sotto gli standard dei rigori che andrebbero concessi, valutazione da non rigore che ha reso silente anche il Var".

"Non posso non fare un applauso alla mia squadra. Purtroppo non è riuscita ad andare oltre certi episodi. Tre gol annullati, tre pali e un clamoroso rigore non dato. E nonostante tutto è riuscita a risistemarla. Il rigore? Non mi va di parlarne, è un discorso ampio. Veniamo dal Bologna, dalla Supercoppa, da questa partita. E' impossibile non dare questo rigore, è impossibile. Ci sta che l'arbitro non veda perché arriva Theo, chi sta seduto non può non chiamare l'arbitro e comincio ad arrabbiarmi, dopo che ho visto trasmissioni in cui si faceva giurisprudenza contro l'Inter".