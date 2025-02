Il giorno dopo la meritata vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, il Giornale analizza nel dettaglio la gara della squadra di Inzaghi. Dopo la batosta di Firenze, i nerazzurri rispondono vincendo 2-1. "L'Inter rende la lezione alla Fiorentina, vince dominando molto più di quanto dica il punteggio finale e si rimette nella scia del Napoli: 1 punto di distanza e 14 partite da giocare (sufficienti per considerare ancora in gioco anche l'Atalanta). Qui si dovrebbe forse scendere nel dettaglio di una serata in cui Inzaghi ritrova l'Inter, quando in molti (non lui) pensavano che l'avesse persa. E si potrebbe ragionare sul perché Palladino non sia riuscito a ripetere la partita di Firenze".