L'Inter e il ricambio generazionale. Mkhitaryan, de Vrij, Sommer, Acerbi, Darmian sono tutti giocatori che hanno un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Dei cinque giocatori nerazzurri parla La Gazzetta dello Sport in un approfondimento sui buoni propositi del 2026 del club. Tra le cose da fare nell'anno appena iniziato c'è anche la sostituzione dei giocatori che sono arrivati alla fine del loro ciclo con la squadra nerazzurra.