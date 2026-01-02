L'Inter e il ricambio generazionale. Mkhitaryan, de Vrij, Sommer, Acerbi, Darmian sono tutti giocatori che hanno un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Dei cinque giocatori nerazzurri parla La Gazzetta dello Sport in un approfondimento sui buoni propositi del 2026 del club. Tra le cose da fare nell'anno appena iniziato c'è anche la sostituzione dei giocatori che sono arrivati alla fine del loro ciclo con la squadra nerazzurra.
Inter nel 2026 all’alba del ricambio generazionale. Il destino di cinque giocatori…
Il club nerazzurro chiamato a dare ricambio alla rosa a giugno 2026 con giovani che andranno ad abbassare l'età media del gruppo
"Cinque giocatori con un’età media di 35,8 anni, tra i 33 dell’olandese che è il più ‘giovane’ del quintetto e i 37 dell’accoppiata composta dal portiere e dal centrale azzurro. Cinque over a fine ciclo in nerazzurro che il club dovrà sostituire con altri elementi che, viste le necessità e la più generale visione sostenibile della società, contribuiranno ad alleggerire (quindi abbassare) quel dato anagrafico. Insomma, l’Inter in questo nuovo anno si ritrova anche all’alba di un ricambio generazionale", si legge su La Gazzetta dello Sport.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
