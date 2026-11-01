Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Stavolta, la rimonta non è riuscita. L'Inter va sotto ancora a inizio partita, ma stavolta il Milan porta a casa meritatamente il derby. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport:

Getty

"L’Inter che va giù in campionato e poi risale la corrente marciando con la forza di un carrarmato è stata la costante di questo campionato: era successo spesso, da Napoli a Roma, passando per Udinese e Fiorentina, ma a fine ottobre i nerazzurri sono tornati a fare i conti con la realtà. A furia di giocare con il fuoco, si rischia di bruciarsi e davanti c’era il Diavolo, abituato a danzare con le fiamme".

Getty

"In generale e al netto dei risultati, però, il momento di appannamento appare evidente: «Non siamo più dominanti? Non è mai semplice giocare ogni tre giorni e fare una stagione con la fame e la determinazione giusta dopo aver vinto – ha ammesso il tecnico nerazzurro –. Dobbiamo rimettere i piedi per terra, con più determinazione. Non è tutto da buttare, ma a volte ci specchiamo troppo nel passato, in quello che abbiamo costruito. L’approccio è stato sbagliato e bisogna ammetterlo, ma abbiamo reagito, creato occasioni per il 2-2 e potevamo evitare di regalare un altro gol...»".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)