Con la condizione migliore ancora da trovare, i nerazzurri hanno mostrato una qualità da sottolineare

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Milan-Inter, Chivu si ferma per firmare autografi ai piccoli presenti allo stadio

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In attesa di trovare la condizione migliore, il bilancio dell'Inter nella tournée in Asia e Australia è di due pareggi contro Manchester City e Milan. La Gazzetta dello Sport sottolinea un aspetto positivo della squadra di Chivu: "L'Inter ha sofferto il primo tempo del derby, così come aveva faticato nel secondo contro il City a Hong Kong. Ma questo può spiegarsi con la gestione degli allenamenti: a Perth la squadra ha lavorato duramente, sfruttando le temperature tiepide. Normale di questi tempi non reggere 90 minuti ad alto rendimento.

AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season Friendly

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L'elemento positivo, anche se Chivu dice che il risultato non conta d'estate, è non aver perso nessuna delle due amichevoli. [...] L'Inter in sostanza non ha smarrito la capacità di resistere nei momenti difficili – il palo di Musah, aggiunto ai due legni colpiti dal City, hanno comunque contribuito a mantenere il risultato favorevole – e di leggere le fasi della partita in cui affondare i colpi. La qualità del gioco e dell'efficienza offensiva crescerà insieme alla condizione e al rientro di tutti i titolari. La fase difensiva invece potrà essere migliorata attraverso il mercato: l'innesto di Stones ed eventualmente Romero irrobustiranno il reparto, nel quale tra l'altro Pavard sta fornendo buoni segnali e Bisseck come centrale sta funzionando".

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