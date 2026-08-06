Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Altra buona prova ieri per Benjamin Pavard: il difensore francese ha mostrato la solita solidità nel ruolo di braccetto destro nonostante sia considerato ancora in uscita sul mercato.

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Come racconta Tuttosport, "il francese, che in realtà sta anche piacendo a Chivu per abnegazione, voglia di rivalsa e prestazioni in campo, continua sì a essere sul mercato, con una quotazione da 12-15 milioni, ma sinora si è pure detto non interessato alle potenziali opzioni di trasferimento in Arabia Saudita.

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Un suo: «Ti aspettiamo», scritto sui social a Marcus Thuram mentre la punta si stava allenando con la maglia del “Fenomeno” Ronaldo, è un ulteriore indizio di chi, momentaneamente, non sembra proprio essere dell’idea di lasciare i campioni d’Italia.