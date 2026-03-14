Libero – Inter-Atalanta vale metà scudetto. Chivu: poco da dire, servono…

"A conti fatti, Inter-Atalanta (alle 15, diretta Dazn) è la sfida che vale almeno metà scudetto peri padroni di casa. Arriva dopo il derby perso, con il Milan che giocherà soltanto domani sera in casa della Lazio (ben diverso sapere di poter accorciare ulteriormente o di poter al massimo ripristinare il -7) e prima della trasferta a Firenze storicamente indigesta ai nerazzurri. E segue alcune prestazioni recenti obiettivamente opache".

Il quotidiano Libero parla così della partita delle 15 e soffermandosi sulla squadra di Chivu scrive: "L'Inter deve rispondere alla rimessa in discussione di una squadra il cui presente sembra sempre più schiacciato dal futuro che incombe. Chivu chiede di più a Barella e Mkhitaryan che dovranno di nuovo sopperire all'assenza di Calhanoglu . A Thuram, la cui febbre pre-derby ha fatto salire la temperatura della tifoseria, visto che è coincisa con l'assenza di Lautaro (che dovrebbe tornare contro la Fiorentina). E anche a un dodicesimo uomo come Carlos Augusto, che dovrà sostituire Bastoni (non ancora smaltita la contusione per il contrasto con Rabiot)".

La squadra nerazzurra ha perso due partite di fila solo a inizio stagione, quando ha perso prima contro l'Udinese e poi contro la Juve. E non era però riuscita a reagire alla sconfitta nel derby nella gara arrivata subito dopo, quella contro l'Atletico Madrid. Dopo le altre sconfitte in Champions è arrivata sempre una vittoria e anche dopo il ko a Napoli ha vinto tre a zero in casa con la Fiorentina. Chivu ha deciso di non parlare alla vigilia.