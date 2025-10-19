Voti alti per quasi tutti i titolari dell'Inter e un solo rimandato, tra i subentrati. Il Corriere dello Sport esalta la prestazione dei nerazzurri contro la Roma. Il migliore in campo è ovviamente il match-winner, Bonny:
Roma-Inter, i voti del CorSport: Lautaro meglio di Akanji. E delude un subentrato
Voti alti per quasi tutti i titolari dell'Inter e un solo rimandato, tra i subentrati: le pagelle del Corriere dello Sport su Roma-Inter
"E chi lo ferma più. Secondo gol consecutivo in campionato, la freccia di Chivu approfitta della dormita di N’Dicka per beffare la Roma e purgare il miglior portiere della Serie A sul suo palo. Freddezza e qualità, Bonny è partito alla grande", il commento al voto (7.5).
Voti alti (7) anche per Sommer, Acerbi, Barella e Mkhitaryan mentre sono da 6,5 Bastoni, Dimarco e Lautaro. Sufficienza (6) ad Akanji, Dumfries e al subentrato Pio Esposito. Un solo voto sotto il 6 ed è di Sucic, che prende 5,5 perché "non entra in partita".
Sommer 7
Akanji 6
Acerbi 7
Bastoni 6,5
Dumfries 6
Barella 7 (Zielinski sv)
Calhanoglu 6,5 (Frattesi sv)
Mkhitaryan 7
Dimarco 6,5 (Carlos Augusto sv)
Lautaro 6,5 (Pio Esposito 6)
Bonny 7,5 (Sucic 5,5)
