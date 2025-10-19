FC Inter 1908
Roma-Inter, i voti del CorSport: Lautaro meglio di Akanji. E delude un subentrato

Roma-Inter, i voti del CorSport: Lautaro meglio di Akanji. E delude un subentrato - immagine 1
Voti alti per quasi tutti i titolari dell'Inter e un solo rimandato, tra i subentrati: le pagelle del Corriere dello Sport su Roma-Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Voti alti per quasi tutti i titolari dell'Inter e un solo rimandato, tra i subentrati. Il Corriere dello Sport esalta la prestazione dei nerazzurri contro la Roma. Il migliore in campo è ovviamente il match-winner, Bonny:

Roma-Inter, i voti del CorSport: Lautaro meglio di Akanji. E delude un subentrato- immagine 2
Getty Images

"E chi lo ferma più. Secondo gol consecutivo in campionato, la freccia di Chivu approfitta della dormita di N’Dicka per beffare la Roma e purgare il miglior portiere della Serie A sul suo palo. Freddezza e qualità, Bonny è partito alla grande", il commento al voto (7.5).

Roma-Inter, i voti del CorSport: Lautaro meglio di Akanji. E delude un subentrato- immagine 3
Getty Images

Voti alti (7) anche per Sommer, Acerbi, Barella e Mkhitaryan mentre sono da 6,5 Bastoni, Dimarco e Lautaro. Sufficienza (6) ad Akanji, Dumfries e al subentrato Pio Esposito. Un solo voto sotto il 6 ed è di Sucic, che prende 5,5 perché "non entra in partita".

Sommer 7

Akanji 6

Acerbi 7

Bastoni 6,5

Dumfries 6

Barella 7 (Zielinski sv)

Calhanoglu 6,5 (Frattesi sv)

Mkhitaryan 7

Dimarco 6,5 (Carlos Augusto sv)

Lautaro 6,5 (Pio Esposito 6)

Bonny 7,5 (Sucic 5,5)

