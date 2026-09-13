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Basta sprechi. L'Inter è una squadra che produce tanto, tantissimo, ma, secondo un difetto venuto fuori nelle ultime stagioni, spesso non concretizza ciò che crea in fase offensiva. I dati evidenziati dal Corriere dello Sport lo dimostrano:

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"L’Inter nelle prime tre di Serie A ha tirato verso la porta avversaria addirittura 73 volte, più di chiunque altro. I nerazzurri hanno anche tenuto la palla più di tutti, in media il 66% per partita. La volontà di comandare il gioco è chiara, così come quella di chiudere il nemico nella propria trequarti o, meglio ancora, nella propria area, come accaduto anche con il Napoli di Allegri nell’ultima mezz’ora del match della settimana scorsa. Una produzione offensiva così copiosa però merita di essere sfruttata ancora meglio, per trasformare in risultati positivi le prestazioni che l'Inter è in grado di proporre".

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"Se la montagna invece finisce per partorire il topolino, può risultare fatale anche la minima ripartenza concessa o il minimo errore individuale, cose che possono fisiologicamente capitare all’interno di un piano gara tanto dispendioso. Il discorso vale ovviamente anche in Champions League, a maggior ragione contro squadre che possono far male alla prima opportunità".

(Fonte: Corriere dello Sport)