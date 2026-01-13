Così scrive Libero: "Doveri ha commesso qualche piccola sbavatura, certo, ma non si chiede la perfezione. E comunque, a scanso di equivoci, il rigore assegnato all'Inter non rientra tra queste. Da regolamento è indiscutibile, nonostante si possa aprire un'accademia filosofica su quanto lo sia dal punto di vista "calcistico". Proprio qui si innesta la sceneggiata di Conte ("Vergognatevi!"), anch'essa ben gestita dall'arbitro che ha capito la natura della protesta: in quel momento all'allenatore del Napoli è crollata la terra sotto i piedi, si ritrovava a -7 dall'Inter e con l'angoscia di passare un intero girone di ritorno senza possibilità di rimonta.