FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter-Napoli, rigore indiscutibile. E ora Conte rischia due turni di squalifica

news

Inter-Napoli, rigore indiscutibile. E ora Conte rischia due turni di squalifica

Inter-Napoli, rigore indiscutibile. E ora Conte rischia due turni di squalifica - immagine 1
Assolutamente positiva la direzione di gara dell'arbitro Doveri: eccessiva la reazione del tecnico dei partenopei
Fabio Alampi Redattore 

Inter-Napoli è andata in archivio con un pareggio per 2-2. Da sottolineare l'ottima direzione di gara dell'arbitro Doveri, che dirige con personalità e atteggiamento "europeo", giudicando bene gli episodi del match nonostante le veementi proteste di Antonio Conte, espulso dopo l'assegnazione del calcio di rigore ai nerazzurri.

Inter-Napoli, rigore indiscutibile. E ora Conte rischia due turni di squalifica- immagine 2
Getty Images

Così scrive Libero: "Doveri ha commesso qualche piccola sbavatura, certo, ma non si chiede la perfezione. E comunque, a scanso di equivoci, il rigore assegnato all'Inter non rientra tra queste. Da regolamento è indiscutibile, nonostante si possa aprire un'accademia filosofica su quanto lo sia dal punto di vista "calcistico". Proprio qui si innesta la sceneggiata di Conte ("Vergognatevi!"), anch'essa ben gestita dall'arbitro che ha capito la natura della protesta: in quel momento all'allenatore del Napoli è crollata la terra sotto i piedi, si ritrovava a -7 dall'Inter e con l'angoscia di passare un intero girone di ritorno senza possibilità di rimonta.

Inter-Napoli, rigore indiscutibile. E ora Conte rischia due turni di squalifica- immagine 3
Getty Images

E magari è esploso anche per la tensione ingoiata dopo il torto subito contro il Verona. Una sfuriata che, comunque, potrebbe costare due turni di squalifica [...] perchè esagerata nei modi, ma dipenderà dal referto dello stesso Doveri".

Leggi anche
Giorno libero e niente allenamento di vigilia? La mossa di Chivu ha un doppio significato
CorSport: “Conte, a San Siro notte da scudetto ma anche preludio alla squalifica che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA