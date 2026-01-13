Inter-Napoli è andata in archivio con un pareggio per 2-2. Da sottolineare l'ottima direzione di gara dell'arbitro Doveri, che dirige con personalità e atteggiamento "europeo", giudicando bene gli episodi del match nonostante le veementi proteste di Antonio Conte, espulso dopo l'assegnazione del calcio di rigore ai nerazzurri.
Inter-Napoli, rigore indiscutibile. E ora Conte rischia due turni di squalifica
Così scrive Libero: "Doveri ha commesso qualche piccola sbavatura, certo, ma non si chiede la perfezione. E comunque, a scanso di equivoci, il rigore assegnato all'Inter non rientra tra queste. Da regolamento è indiscutibile, nonostante si possa aprire un'accademia filosofica su quanto lo sia dal punto di vista "calcistico". Proprio qui si innesta la sceneggiata di Conte ("Vergognatevi!"), anch'essa ben gestita dall'arbitro che ha capito la natura della protesta: in quel momento all'allenatore del Napoli è crollata la terra sotto i piedi, si ritrovava a -7 dall'Inter e con l'angoscia di passare un intero girone di ritorno senza possibilità di rimonta.
E magari è esploso anche per la tensione ingoiata dopo il torto subito contro il Verona. Una sfuriata che, comunque, potrebbe costare due turni di squalifica [...] perchè esagerata nei modi, ma dipenderà dal referto dello stesso Doveri".
