L’assenza di Lautaro apre una grande occasione per Bonny: si gioca con Thuram una maglia da titolare, Chivu gli chiede un salto di qualità nella continuità
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In vista del match tra Bologna e Inter, in casa nerazzurra resta vivo il ballottaggio tra Bonny e Thuram per affiancare Pio Esposito. A riferirlo è il Correre dello Sport.
Bonny deve accelerare“In stagione l’ex Parma non è mai partito titolare. L’assenza di Lautaro spingerà l’allenatore a chiedere anche a lui di accelerare: serve maggiore continuità di rendimento per arrivare a un minutaggio più consistente”.
Bonny titolare?“Ha già inciso a partita in corso, ma presto ci sarà spazio anche per lui dal primo minuto. Solo più tardi capiremo se già oggi. Finora i due baby attaccanti sono partiti insieme dall’inizio soltanto nel derby di ritorno dello scorso anno. Non andò benissimo, ma a distanza di mesi avranno sicuramente un’altra chance”.
Bonny o Thuram“L’alternativa porta ancora a Marcus Thuram, che sicuramente ha più esperienza e dà maggiori garanzie, ma va anche gestito nel pieno di partite che attendono l’Inter ogni tre giorni fino alla prossima sosta. Anche per il francese vale lo stesso monito: bisognerà garantire uno standard elevato e più a lungo possibile per far sì che la squadra intera non risenta dell’assenza del suo capitano”.
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