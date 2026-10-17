VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Lautaro? Infortuni fanno parte del gioco. Bruges..."

In vista del match tra Bologna e Inter, in casa nerazzurra resta vivo il ballottaggio tra Bonny e Thuram per affiancare Pio Esposito. A riferirlo è il Correre dello Sport.

Bonny deve accelerare

“In stagione l’ex Parma non è mai partito titolare. L’assenza di Lautaro spingerà l’allenatore a chiedere anche a lui di accelerare: serve maggiore continuità di rendimento per arrivare a un minutaggio più consistente”.

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Bonny titolare?

“Ha già inciso a partita in corso, ma presto ci sarà spazio anche per lui dal primo minuto. Solo più tardi capiremo se già oggi. Finora i due baby attaccanti sono partiti insieme dall’inizio soltanto nel derby di ritorno dello scorso anno. Non andò benissimo, ma a distanza di mesi avranno sicuramente un’altra chance”.

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Bonny o Thuram

“L’alternativa porta ancora a Marcus Thuram, che sicuramente ha più esperienza e dà maggiori garanzie, ma va anche gestito nel pieno di partite che attendono l’Inter ogni tre giorni fino alla prossima sosta. Anche per il francese vale lo stesso monito: bisognerà garantire uno standard elevato e più a lungo possibile per far sì che la squadra intera non risenta dell’assenza del suo capitano”.