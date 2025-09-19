Dopo la vittoria ottenuta in Champions League sul campo dell'Ajax, l'Inter deve cercare di trovare quella continuità di risultati che finora è mancata. Il calendario è dalla parte dei nerazzurri. Non solo, Chivu si aspetta che la condizione cresca.
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "La condizione atletica potrà giocare un ruolo determinante: l’Inter vista da agosto a oggi è stata brillante solo a sprazzi, ma la rivoluzione portata avanti da Chivu e dal suo staff durante la preparazione estiva è stata studiata ragionando su orizzonti di medio-lungo termine. Più fatica nei primi tempi, per non perdere smalto sul più bello come era successo la stagione passata. E accendersi al momento giusto".
