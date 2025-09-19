FC Inter 1908
Inter brillante solo a sprazzi? Il motivo è nella preparazione: ecco cosa si aspetta Chivu

Dopo la vittoria ottenuta in Champions League sul campo dell'Ajax, l'Inter deve cercare di trovare quella continuità di risultati
Dopo la vittoria ottenuta in Champions League sul campo dell'Ajax, l'Inter deve cercare di trovare quella continuità di risultati che finora è mancata. Il calendario è dalla parte dei nerazzurri. Non solo, Chivu si aspetta che la condizione cresca.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "La condizione atletica potrà giocare un ruolo determinante: l’Inter vista da agosto a oggi è stata brillante solo a sprazzi, ma la rivoluzione portata avanti da Chivu e dal suo staff durante la preparazione estiva è stata studiata ragionando su orizzonti di medio-lungo termine. Più fatica nei primi tempi, per non perdere smalto sul più bello come era successo la stagione passata. E accendersi al momento giusto".

