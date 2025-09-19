La vittoria contro l'Ajax può e deve essere la molla che fa scattare la stagione dell'Inter. Chivu ha tutta la rosa a disposizione e un alleato in più: il calendario. Sulla carta l'Inter potrebbe fare un filotto di risultati in campionato e Champions.

"Ora che Thuram ha rimesso la testa a posto, che l’Inter ha fatto pace con la Champions e che Cristian Chivu ha incastrato risultato e prestazione, occorre completare l’opera. Che poi è quello in cui Lautaro e compagni si sono specializzati in questi anni: vincerne una dopo l’altra, trovare ritmo e stabilizzarsi lassù dove volano i più forti. Perché è vero, la doppia caduta in campionato a cavallo della sosta ha fatto scivolare i nerazzurri alle spalle di Napoli, Juventus e Milan, ma il ritardo accumulato alla partenza può essere ridotto, magari recuperato, in tempi brevi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.