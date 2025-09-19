La vittoria contro l'Ajax può e deve essere la molla che fa scattare la stagione dell'Inter. Chivu ha tutta la rosa a disposizione e un alleato in più: il calendario. Sulla carta l'Inter potrebbe fare un filotto di risultati in campionato e Champions.
Inter a pieni giri: da qui alla sosta Chivu ha un alleato in più. Obiettivo continuità
"Ora che Thuram ha rimesso la testa a posto, che l’Inter ha fatto pace con la Champions e che Cristian Chivu ha incastrato risultato e prestazione, occorre completare l’opera. Che poi è quello in cui Lautaro e compagni si sono specializzati in questi anni: vincerne una dopo l’altra, trovare ritmo e stabilizzarsi lassù dove volano i più forti. Perché è vero, la doppia caduta in campionato a cavallo della sosta ha fatto scivolare i nerazzurri alle spalle di Napoli, Juventus e Milan, ma il ritardo accumulato alla partenza può essere ridotto, magari recuperato, in tempi brevi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Diciamo pure in quattro partite, tante quante ne giocherà la banda Chivu da domenica alla prossima sosta per le nazionali: in due settimane l’Inter progetta di trovare continuità per sistemare la sua classifica in Serie A e aggiungere un altro mattoncino sulla strada che dovrà condurla agli ottavi di Champions. In casa nerazzurra ci credono per almeno tre motivi: il calendario ammicca — in agenda ci sono Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga e Cremonese, con la trasferta in Sardegna unica tappa lontana da San Siro —, il morale rigenerato dal successo di Amsterdam può aver segnato il punto di svolta e, soprattutto, l’Inter ha motori potenti a sufficienza per provare a risalire subito", spiega il quotidiano.
