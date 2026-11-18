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Dopo la sosta si entra nel vivo di tutte le competizioni. Il calendario dell’Inter sarà parecchio impegnativo e vedrà i nerazzurri impegnati in 4 competizioni. Un tour de force che potrebbe indirizzare la stagione della squadra di Chivu.

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“Dopo Bergamo, infatti, arriverà lo Stoccarda, poi il doppio timbro con il Genoa, in campionato e in Coppa, e ancora il viaggio a Frosinone precederà quello a Dortmund, più le gare contro Torino a San Siro e Lecce in Salento: accompagneranno i nerazzurri fino alla Supercoppa contesa a Gattuso. Tra le grandi d’Europa solo City e Liverpool in Inghilterra e Barça, Real Madrid e Atletico in Spagna sommeranno le stesse nove fatiche dalla ripresa fino a Natale, ma nessuna come l’Inter gioca su quattro tavoli e ha in palio pure un trofeo. Proprio per questo, Chivu deve affidarsi a quasi l’intera compagnia: sarà pure appena ritrovata, ma non di sola ThuLa vive l’Inter”, si legge su La Gazzetta dello Sport.