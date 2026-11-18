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Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter ha ripreso ad allenarsi in vista del prossimo impegno in campionato domenica sera contro l’Atalanta. Buone notizie per Chivu che recupera quasi tutto il gruppo.

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“Tra le nuvole cariche di pioggia ieri è comparso un raggio di ThuLa nel giardino di Appiano: aiuterà nelle future fatiche. Sta, infatti, per partire la centrifuga che terminerà solo prima di Natale, una spremuta di partite e avversari in tutte le competizioni di stagione, nessuna esclusa: l’Inter si prepara ad affrontarla con tutta la prima linea, come mai successo finora, a partire proprio dal rientro dell’eterna coppia Thuram-Lautaro, tornata in gruppo nello stesso, teatrale momento. Il francese si era fermato giusto qualche giorno in nazionale per un piccolissimo affaticamento e arriva da un periodo di fuoco e fiamme senza il gemello d’attacco; l’argentino rientra, invece, da un brutto stiramento ai flessori della coscia sinistra e dovrà tornare in campo con più prudenza rispetto a Marcus. In mezzo ai due, invece, questo Pio, ormai fluttuante nel nuovo status da big: da ieri è zio di due gemellini avuti dalla sorella Annamaria e oggi torna al lavoro con il resto del primo gruppo di nazionali. Cammina a un metro da terra dopo aver raggiunto a 21 anni la doppia cifra azzurra: i segni della predestinazione ci sono tutti e, per questo, da adesso sarà difficile considerarlo a tutti gli effetti una riserva, nonostante la ThuLa sia ancora il progetto preferito dell’allenatore. Chivu ha, di fatto, tre califfi d’attacco, un arsenale potentissimo per le nove partite che si spalancano su quattro fronti differenti: è un esercizio complesso con cui nessun’altra italiana deve misurarsi. Nel dettaglio, sono cinque giornate di A, due notti di Champions, l’esordio in Coppa Italia e la Supercoppa contro la Lazio del 22 dicembre: dalla trasferta di domenica a Bergamo si finisce a San Siro con un trofeo da assegnare che stuzzica l’appetito”, scrive La Gazzetta dello Sport.

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“Oggi sarà tempo di rientro anche per Akanji, che rimette piede alla Pinetina con in mano una cartella di esami fatti in Svizzera che escludono qualsiasi lesione dopo l’affaticamento in nazionale. Domani, invece, si rivedranno Zielinski e, soprattutto, Carlos Augusto dopo un lungo viaggio intercontinentale da Singapore. Nel conto per Chivu restano fuori soltanto Stankovic, pallida comparsa finora, e Bonny, l’ultima delle punte per gradi acquisiti sul campo. Se il centrocampista serbo dovrebbe tornare nella mischia la prossima settimana, probabilmente verso la fine, per l’ivoriano serve giusto un filo di pazienza in più e l’attesa può slittare fino alla settimana successiva. In ogni caso, i nerazzurri hanno comunque fatto un primo pieno di energia in vista dei tanti impegni: le frecce più appuntite sono tutte nella faretra e il tecnico avrà modo di scoccarle un po’ alla volta. Alternerà molto più che nell’ultimo periodo e in tutti gli angoli del campo, per non tralasciare nessuna competizione: Chivu vuole alzare una coppa entro il 2026, ma prima c’è da sorpassare la Lazio in vetta e rimettersi in scia delle prime 8 del maxi-girone di Champions, senza sottovalutare la cara vecchia Coppa Italia, di cui l’Inter resta pur sempre detentrice”, aggiunge il quotidiano.