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Al termine della sfida tra Polonia e Svezia, terminata 1-1, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha fatto il punto sulle sue condizioni in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta:

«Che infortunio è? Non è stato un infortunio. Probabilmente, a causa di un po' di affaticamento, può essersi presentata un'infiammazione, ma non si tratta di alcun infortunio. L'infortunio di un giocatore può sempre rappresentare un'opportunità per un altro. Siamo un grande Paese, abbiamo tanti ottimi calciatori e... andrà tutto bene. Sono sicuro che arriveranno risultati migliori».