E' inevitabilmente Yann Sommer il peggiore in campo dell'Inter nella vittoria per 6-2 contro il Pisa. La Gazzetta dello Sport è stata durissima nel giudizio sul portiere svizzero, attribuendogli un pesantissimo 4 in pagella.
"È terrificante l'assist involontario per Moreo: bastava un passaggio comodo dopo l'ottimo stop al volo. Si lancia male anche sul secondo gol. Quello del portiere è un problema da risolvere al più presto", si legge.
