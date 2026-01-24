FC Inter 1908
Gazzetta demolisce Sommer: “Terrificante, problema da risolvere presto!”. Il voto è horror

E' inevitabilmente Yann Sommer il peggiore in campo dell'Inter nella vittoria per 6-2 contro il Pisa. La Gazzetta dello Sport è stata durissima
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' inevitabilmente Yann Sommer il peggiore in campo dell'Inter nella vittoria per 6-2 contro il Pisa. La Gazzetta dello Sport è stata durissima nel giudizio sul portiere svizzero, attribuendogli un pesantissimo 4 in pagella.

"È terrificante l'assist involontario per Moreo: bastava un passaggio comodo dopo l'ottimo stop al volo. Si lancia male anche sul secondo gol. Quello del portiere è un problema da risolvere al più presto", si legge.

