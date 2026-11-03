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C'è una parola d'ordine che accompagna la vigilia dell'Inter e che reggerà anche questa sera in campo a Rotterdam contro il Feyenoord: reagire. I nerazzurri, infatti, come scrive Il Giorno, non può permettersi altri passi falsi:

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"Parola d’ordine: rincorrere. In Europa non è una novità, dopo le sberle rimediate dalla coppia Real Madrid-Bruges e solo parzialmente mitigate dal (tiratissimo) successo con lo Shakhtar: questa sera al De Kuip (ore 21) con il Feyenoord è ancora praticamente vietato sbagliare. L’anno scorso per evitare i playoff erano serviti almeno 16 punti. Con 5 gare da giocare, dunque, ne occorrerebbero 13: «I calcoli dicono così. Siamo ancora in gara», le parole di Cristian Chivu".

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"Guai a steccare, quindi, così come fatto in campionato con il Milan. Un ko pesante da digerire, l’ennesimo in un derby che si è tradotto in-3 dalla vetta e ha reso ancora più allarmanti certi dati. Che ormai non si possono proprio più prendere alla leggera".

(Fonte: Il Giorno)