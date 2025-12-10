FC Inter 1908
Il Giorno – Inter, passo indietro che deve far riflettere. Beffa, ma un tiro in 90′

Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per i nerazzurri, che perdono in casa contro il Liverpool
Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per l'Inter che, dopo aver perso nel finale contro l'Atletico Madrid, replica in casa contro il Liverpool. Un'altra partita decisa da un episodio: due settimane fa un calcio d'angolo, ieri un rigore molto contestato.

Questa l'analisi de Il Giorno: "La beffa (e il veleno) in coda. Doccia ghiacciata sull'Inter battuta a domicilio dal Liverpool (anche) grazie ad un rigore molto discutibile concesso dal tedesco Zwayer a due minuti dal termine dopo una ingenua trattenuta di Bastoni su Wirtz e revisione al Var. Gli incubi di Monaco e la beffa di Madrid tornano a rivivere nella notte di San Siro, dove gli inglesi superano la crisi da "profondo rosso" e grazie al successo agganciano la squadra di Chivu a quota 12. Per la qualificazione saranno decisive le ultime due partite.

Sia chiaro, l'Inter non ha giocato bene ed è stata poco lucida e pericolosa, ma pure tanto sfortunata visto che alla mezz'ora aveva perso per infortunio Calhanoglu e Acerbi. Dopo tre successi di fila fra campionato e Coppa Italia, però, è un bel passo indietro che deve far riflettere. [...] Il rigore decisivo è punitivo. Però l'Inter tira in porta una volta in 90 minuti".

