Questa l'analisi de Il Giorno: "La beffa (e il veleno) in coda. Doccia ghiacciata sull'Inter battuta a domicilio dal Liverpool (anche) grazie ad un rigore molto discutibile concesso dal tedesco Zwayer a due minuti dal termine dopo una ingenua trattenuta di Bastoni su Wirtz e revisione al Var. Gli incubi di Monaco e la beffa di Madrid tornano a rivivere nella notte di San Siro, dove gli inglesi superano la crisi da "profondo rosso" e grazie al successo agganciano la squadra di Chivu a quota 12. Per la qualificazione saranno decisive le ultime due partite.

Sia chiaro, l'Inter non ha giocato bene ed è stata poco lucida e pericolosa, ma pure tanto sfortunata visto che alla mezz'ora aveva perso per infortunio Calhanoglu e Acerbi. Dopo tre successi di fila fra campionato e Coppa Italia, però, è un bel passo indietro che deve far riflettere. [...] Il rigore decisivo è punitivo. Però l'Inter tira in porta una volta in 90 minuti".