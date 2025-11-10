"L'Inter batte la Lazio e vola in testa alla classifica insieme alla Roma già battuta nello scontro diretto". Così Il Giornale sintetizza la vittoria nerazzurra a San Siro contro la squadra di Sarri.
news
Il Giornale – Inter-Lazio, troppa differenza. Lautaro annacqua le polemiche e…
"Troppa differenza e non è solo una questione di classifica - aggiunge - con Chivu che vince l'11esima di 12 gare, Champions compresa, e per la prima volta guarda tutti dal primo posto".
Lautaro tra i grandi—
"Avvio arrembante che frutta il gol di Lautaro. Era a secco da quattro partite in campionato e spezza l'incantesimo all'alba della quinta annacqua così tutte le polemiche e soprattutto alimenta le statistiche: 161 gol in maglia nerazzurra, uno in meno da Mazzola. Davanti a lui poi ci saranno solo Meazza, Altobelli e Boninsegna. Thuram torna e lo sostituisce. La ThuLa si prepara per il derby del 23 novembre. Si ripartirà da lì, non saremo evidentemente alla resa dei conti ma quei tre punti peseranno molto", ha sottolineato.
(Fonte: Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA