Il Giornale – Inter-Lazio, troppa differenza. Lautaro annacqua le polemiche e…

Il quotidiano racconta la sfida vinta dai nerazzurri contro la formazione di Sarri e si sofferma su chi ha sbloccato la partita: il capitano
Eva A. Provenzano
"L'Inter batte la Lazio e vola in testa alla classifica insieme alla Roma già battuta nello scontro diretto". Così Il Giornale sintetizza la vittoria nerazzurra a San Siro contro la squadra di Sarri.

"Troppa differenza e non è solo una questione di classifica - aggiunge - con Chivu che vince l'11esima di 12 gare, Champions compresa, e per la prima volta guarda tutti dal primo posto".

Lautaro tra i grandi

"Avvio arrembante che frutta il gol di Lautaro. Era a secco da quattro partite in campionato e spezza l'incantesimo all'alba della quinta annacqua così tutte le polemiche e soprattutto alimenta le statistiche: 161 gol in maglia nerazzurra, uno in meno da Mazzola. Davanti a lui poi ci saranno solo Meazza, Altobelli e Boninsegna. Thuram torna e lo sostituisce. La ThuLa si prepara per il derby del 23 novembre. Si ripartirà da lì, non saremo evidentemente alla resa dei conti ma quei tre punti peseranno molto", ha sottolineato.

(Fonte: Il Giornale)

