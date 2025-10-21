"In 36 giorni, Cristian Chivu ha fatto questo e molto di più. Ha riacceso l'Inter. E stasera, a Bruxelles, la sua squadra affronta l'Union Saint-Gilloise per dare un nuovo segnale all'Europa: che non si vince solo con il nome, ma con fame, organizzazione e identità. Sei vittorie di fila, tra Serie A e Champions. Ma non è il numero a impressionare: è la trasformazione mentale che colpisce. Dopo il ko di Torino con la Juve, Chivu non ha cercato alibi. Ha alzato la voce, ha scelto, ha rischiato. E ha vinto. Ha portato dentro lo spogliatoio un'idea semplice ma potente: la competitività interna come leva per il rendimento collettivo. Ne è uscita un'Inter dinamica, motivata, sorprendente per intensita. Bonny, ad esempio, ha già fatto dimenticare Correa e Taremi con tre gol e tre assist. Ma non è solo lui: Bastoni è tornato leader. Dumfries corre come se volesse prendersi un posto tra i top d'Europa, Lautaro è chirurgico", si legge sul Giorno.