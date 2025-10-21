Chivu dovrebbe puntare ancora su Yann Sommer in porta. Lo svizzero ha rispedito al mittente le critiche post Juve a suon di ottime prestazione e stasera proverà ancora a blindare la porta dell'Inter.

"Se lottava gara stagionale sarà per Yann Sommer, come la sinfonia per Beethoven, quella del buon umore lo diranno soltanto i pali dello stadio Joseph Marien. Alle porte di Bruxelles, lo svizzero para i fantasmi degli errori passati e quelli dei portieri concorrenti, presenti e futuri: dopo la serata storta con la Juventus, l'estremo difensore interista era finito dietro la lavagna.

Cristian Chivu, però, lo ha messo in chiaro: «Non tolgo Sommer perché me lo chiede il popolo».

Mossa da leader, quella del tecnico, specie se si considera che, in realtà, l'avvicendamento con Josep Martinez era ed è nei piani dei nerazzurri: per ora, lo spagnolo si è visto solo in due occasioni e non ha certo demeritato, ma il titolare resta Sommer. Che deve guardarsi, appunto, anche dalle sirene di mercato: l'Inter, oltre all'atalantino Marco Carnesecchi, monitora con attenzione Elia Caprile del Cagliari e Noah Atubolu del Friburgo, profili che piacciono anche al Milan", spiega Tuttosport.