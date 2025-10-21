FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Sommer para anche i fantasmi. Futuro? Non uno, deve guardarsi da tre concorrenti

news

Inter, Sommer para anche i fantasmi. Futuro? Non uno, deve guardarsi da tre concorrenti

Inter, Sommer para anche i fantasmi. Futuro? Non uno, deve guardarsi da tre concorrenti - immagine 1
Il portiere svizzero sarà ancora titolare questa sera contro l'Union SG in Champions League. Per il futuro c'è ancora tempo
Andrea Della Sala Redattore 

Chivu dovrebbe puntare ancora su Yann Sommer in porta. Lo svizzero ha rispedito al mittente le critiche post Juve a suon di ottime prestazione e stasera proverà ancora a blindare la porta dell'Inter.

"Se lottava gara stagionale sarà per Yann Sommer, come la sinfonia per Beethoven, quella del buon umore lo diranno soltanto i pali dello stadio Joseph Marien. Alle porte di Bruxelles, lo svizzero para i fantasmi degli errori passati e quelli dei portieri concorrenti, presenti e futuri: dopo la serata storta con la Juventus, l'estremo difensore interista era finito dietro la lavagna.

Cristian Chivu, però, lo ha messo in chiaro: «Non tolgo Sommer perché me lo chiede il popolo».

Inter, Sommer para anche i fantasmi. Futuro? Non uno, deve guardarsi da tre concorrenti- immagine 2
Getty Images

Mossa da leader, quella del tecnico, specie se si considera che, in realtà, l'avvicendamento con Josep Martinez era ed è nei piani dei nerazzurri: per ora, lo spagnolo si è visto solo in due occasioni e non ha certo demeritato, ma il titolare resta Sommer. Che deve guardarsi, appunto, anche dalle sirene di mercato: l'Inter, oltre all'atalantino Marco Carnesecchi, monitora con attenzione Elia Caprile del Cagliari e Noah Atubolu del Friburgo, profili che piacciono anche al Milan", spiega Tuttosport.

Leggi anche
Inter, Thuram niente Napoli: ha senso far giocare Lautaro? Le scelte di Chivu: chi può riposare
Inter, Chivu sceglie la coppia baby. Lautaro? Non accadrà come l’ultima volta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA