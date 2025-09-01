L'olandese ha segnato il gol dell'uno a zero, poi un errore in area vale il rigore. Il tedesco ha deluso. L'allenatore spera che le Nazionali portino consiglio

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 09:32)

Ha fatto tutto Dumfries. Il gol dell'uno a zero e poi il rigore che ha portato all'uno a uno della partita e ha svoltato in negativo la gara dell'Inter. Non è la prima volta che l'olandese fa una partita dai due volti. Il Corriere dello Sport parla proprio di questo: "Un viaggio a corrente alternata, come gli era successo (fin troppe volte) fino a due stagioni fa quando aveva fatto e disfatto pagando un conto salato in termini di continuità nelle prestazioni con Inzaghi in panchina".

Chivu gli ha dato fiducia — "Se non altro il primo gol di quest’anno si lega bene con la striscia realizzativa dell’anno scorso, quando si era spinto fino a 11 reti e a più ripreso aveva sventato le amnesie degli anni scorsi", si legge nello stesso articolo che parla di un Dumfries dai due volti con l'errore poi costato il pari e Chivuche "ha cambiato tutti i centrocampisti e anche l’altro esterno sulla sinistra, Dimarco, ma non ha richiamato l’olandese anche per dargli ulteriore fiducia e sperare nelle sue incursioni offensive fino alla fine del match".

Dal mercato è arrivato anche Luis Henrique, ma Chivu sta continuando a preferire l'olandese ora in partenza per le prossime gare della sua Nazionale contro Polonia e Lituania. L'allenatore spera nella sosta e lo ha detto. Spera che possa portare sana riflessione e freschezza. Bisseck invece rimarrà alla Pinetina con lui e per il Corriere la sua prestazione è da bocciatura.

"Il tedesco è stato incapace di sfruttare la chance da titolare che gli ha riservato il suo allenatore. Il tedesco ha continuato sulla falsariga degli errori che avevano caratterizzato il suo finale della passata stagione nella volata conclusiva per lo scudetto. E adesso c’è altro materiale su cui meditare prima di continuare a perseverare", ha concluso il quotidiano.

(Fonte: CdS)