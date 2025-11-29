"Lo hanno visto tutti: contro l’Atletico Madrid, Lautaro non ha gradito il cambio", spiega il Corriere dello Sport

Matteo Pifferi Redattore 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 09:46)

"Lo hanno visto tutti: contro l’Atletico Madrid, Lautaro non ha gradito il cambio. Ha scosso la testa e ha lasciato la fascia all’arbitro. Tuttavia, al momento di uscire dal campo, ha salutato Chivu normalmente. Insomma, non ci sono stati strappi e non è scoppiato un caso. Semmai, nell’animo del Toro c’era anche parecchia frustrazione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sul momento di Lautaro Martinez, già sostituito nel derby 4 giorni prima dopo una prestazione al di sotto delle attese.

A dire la verità, Lautaro non ha inciso in nessuno dei big-match disputati in questa stagione e ha timbrato il cartellino solo contro la Lazio prima della sosta. Tenuto conto che 4 di quelle sfide l’Inter le ha perse, la sua delusione è ancora più comprensibile. Peraltro ci sarebbe anche la variabile vaccino per la febbre gialla a cui si e sottoposto per la trasferta in Angola con la Seleccion. Guarda caso dimenticato da Alvarez e gli altri argentini dell’Atletico", commenta il CorSport che poi aggiunge:

"È chiaro che qualcosa sia cambiato rispetto alla gestione di Inzaghi, che, per certe figure pesanti nello spogliatoio, aveva un occhio di maggiore riguardo. Chivu ha un approccio differente. Se ritiene che una sostituzione possa essere utile, non si trattiene di chiunque si tratti. Anche Calhanoglu, protagonista in negativo delle ultime due gare, ha subìto lo stesso trattamento con Atletico e Milan.

E vale pure per qualche gerarchia interna, come nel caso del centrale della difesa a tre. Ciò significa che tocca ai giocatori adeguarsi ai nuovi metodi. Basti pensare anche al fatto che la formazione titolare viene loro comunicata solo durante la riunione interna che precede la partenza per lo stadio".

Il quotidiano, però, esclude assolutamente la possibilità che possa scoppiare un caso o una crisi tra Chivu e Lautaro. Il capitano, infatti, è stato uno dei primi a sposare il nuovo corso targato Chivu e il tecnico riconosce il valore e il peso del capitano all'interno dello spogliatoio.