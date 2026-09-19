Chivu non rischia e va sul sicuro per Roma-Inter: l'allenatore nerazzurro punterà sulla coppia d'attacco Lautaro-Thuram
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Chivu non rischia e va sul sicuro per Roma-Inter: come riferisce Il Giorno, infatti, l'allenatore nerazzurro contro la Roma punterà sulla coppia d'attacco Lautaro-Thuram. Si legge:
"Chivu va sul sicuro: torna la Thu-La dal primo minuto e per la prima volta quest’anno in campionato".
"C’è un’etichetta da grattare via definitivamente: quella relativa al “mal di big” dell’anno scorso. La rimonta col Napoli ha contribuito a rimuoverla. La Roma, l’anno scorso, era stata l’eccezione che conferma l’antipatica regola".
(Fonte: il Giorno)
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