L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, nei minuti finali della sfida contro la Juve, aveva accusato qualche problemino. Queste le sue condizioni in vista della sfida di mercoledì contro l'Ajax in Champions League.
Inter, le condizioni di Thuram dopo i crampi allo Stadium. Lungo colloquio tra Chivu e dirigenti
"Neanche il tempo di tornare a Milano da Torino e rimuginare sul disastro degli ultimi minuti contro la Juve che l’Inter è tornata ad Appiano per cancellare le ruggini, fisiche e mentali. Cristian Chivu ha parlato a lungo con i dirigenti riuniti - dal presidente Beppe Marotta al ds Piero Ausilio con il vice Dario Baccin –, mentre i reduci dallo Stadium facevano una seduta defaticante (allenamento completo solo per chi non ha giocato o è entrato nel finale)", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Nessun problema neanche per i nerazzurri più stanchi dalla battaglia contro la Juve, su tutti Marcus Thuram che aveva finito la partita con i crampi. Oggi ci sarà una nuova seduta completa, a cui ne seguirà un’altra domani mattina prima della partenza direzione Champions. I nerazzurri decolleranno da Malpensa verso Amsterdam alle 16.30 e rientreranno mercoledì notte direttamente dopo la partita contro l’Ajax", aggiunge Gazzetta.
