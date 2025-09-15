"Neanche il tempo di tornare a Milano da Torino e rimuginare sul disastro degli ultimi minuti contro la Juve che l’Inter è tornata ad Appiano per cancellare le ruggini, fisiche e mentali. Cristian Chivu ha parlato a lungo con i dirigenti riuniti - dal presidente Beppe Marotta al ds Piero Ausilio con il vice Dario Baccin –, mentre i reduci dallo Stadium facevano una seduta defaticante (allenamento completo solo per chi non ha giocato o è entrato nel finale)", scrive La Gazzetta dello Sport.