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Domani sera contro l'Atalanta dovrebbe scendere in campo un 'tridente' inedito tra le file dell'Inter: agiranno dalla parte destra infatti Benjamin Pavard, Djed Spence e Pio Esposito per la prima volta insieme in stagione. Si sofferma su questo oggi La Gazzetta dello Sport: "Una catena di destra nuova di zecca, composta da un tris di anelli brillanti e pronti a continuare a splendere o a tornare a farlo. Soggettivo, dipende dai casi. Dal rigenerato Pavard al confermato Spence, arrivando fino al gioiello Pio Esposito: per la prima volta in stagione, Cristian Chivu dovrebbe scegliere questi tre interpreti per costruire la fascia destra. Il francese nel terzetto dei difensori davanti a Martinez, l'ex Tottenham sempre più determinante a tutta fascia, Pio pronto a ricevere.

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Tre uomini che mai prima di oggi hanno giocato insieme, né dall’inizio né un po' più per caso a gara in corso, se non per la manciata di minuti finale di Rotterdam quando Pavard subentrò nel finale della sfida di Champions sul campo del Feyenoord con la partita ormai in cassaforte. Poco, pochissimo, per farsi un'idea concreta. Ma abbastanza per provare a comprendere quale sia il piano tattico nella mente dell'allenatore nerazzurro per la sfida alla Dea. Se l'impiego di Pavard rappresenterebbe una novità - gradita scandagliando i pochi precedenti - non sorprenderà invece rivedere Djed Spence padrone della corsia destra. L'inglese ha ormai scavalcato Andy Diouf nelle gerarchie in corsia, garantisce meno fantasia offensiva ma più abitudine nel difendere. È stato acquistato in estate per questo (ad una cifra importante) e non è un caso che ormai partirà stabilmente avanti rispetto al francese. Davanti, a proposito di profili internazionali e graditi in Europa e nel mondo, l'Inter non può rinunciare a Pio Esposito: 5 gol nelle ultime 4 partite tra nerazzurro e Nazionale, una forma ritrovata al top, la possibilità di gestire con calma il ritorno in campo di Lautaro Martinez.

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Comprendere come si muoverebbe sul campo una catena tutta nuova è ad oggi parecchio complesso, considerando che il campione da cui pescare spunti tattici vari lascia lo spazio della manciata di minuti di Rotterdam in cui Pavard, Spence ed Esposito si sono ritrovati in campo insieme nello stesso momento. Ma qualche certezza c'è: Pavard, nato terzino, potrà sfruttare la diligenza difensiva di Spence per uscire ed alzarsi a seconda dei momenti, e non è escluso nemmeno che in determinate fasi i due possano persino alternarsi. Il resto diventa un tema più che altro offensivo, perché se Esposito arriva da 5 gol consecutivi di cui un paio nelle ultime 2 con l'Inter, il merito va spartito proprio con Djed Spence: assist (sporcato) dell'inglese a Rotterdam per il 94 nerazzurro in Champions League e altro passaggio vincente per indirizzare rapidamente la sfida di campionato contro il Como. Un'intesa fruttuosa e in crescendo, a cui l'Inter non può rinunciare", conclude la Rosea.