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Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce, Davide Frattesi, centrocampista della Lazio ex Inter, è tornato così sul suo trasferimento nella Capitale in estate.

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"Se mi sarei venduto alla Lazio se fossi stato Marotta? Ma io so Frattesi (ride, ndr). Ogni società fa le valutazioni, io faccio il giocatore e i dirigenti devono prendere le decisioni. Ognuno lavora cercando di fare il meglio possibile, poi non si possono azzeccare tutte le scelte.

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È così presto che non si può dire se sia stata una scelta giusta o sbagliata, vedremo a fine campionato. Io sono stato talmente bene lì all'Inter che potevano fare qualsiasi cosa".