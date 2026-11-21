Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così delle voci di mercato riguardanti Alessandro Bastoni e il Barcellona: "L'Inter non ha necessità di vendere. Potrà vendere qualcosa nel momento in cui dovessero arrivare offerte ufficiali e formali all'altezza per un grande giocatore.

L'idea è sempre rinforzare la squadra, non depotenziarla: se poi dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per un big, verrà valutata. Se l'interesse del Barcellona nei confronti di Bastoni dovesse diventare qualcosa di più concreto ve lo diremo: ma ad oggi all'Inter non è arrivata una richiesta, una telefonata o una mail.

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Può piacere al Barcellona? Sì, c'erano già stati contatti con l'entourage in estate, ma c'erano i dubbi di Flick e all'Inter non è arrivata un'offerta. Possiamo parlare di spifferi ma nulla più. Al momento è più un'idea di chi fa mercato al Barcellona che di Flick: poi se questo dovesse cambiare idea, allora il Barcellona deciderà di muoversi ufficialmente coi canali ufficiali. Ma finché non c'è nulla di concreto non ci sono indicazioni di questo tipo".